Зустріч президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні мала зовсім інший характер, ніж це здавалося в офіційних пресрелізах. Замість звичних запевнень у солідарності італійська лідерка фактично виконувала роль посередника Білого дому та намагалася схилити Київ до компромісів.

Про те, що відбувалося за лаштунками переговорів у Римі, повідомило італійське видання Corriere della Sera з посиланням на анонімні джерела.

«Ти змушений це зробити»

За даними джерел видання, розмова лідерів тривала півтори години і була «відвертою». Мелоні намагалася донести до Зеленського чіткий меседж, який можна резюмувати фразою:

«Врахуй, що деякі болісні поступки ти, можливо, змушений зробити».

Італія вирішила підтримати поспіх, з яким команда Дональда Трампа намагається посадити сторони за стіл переговорів. Рим наразі орієнтується більше на позицію США, ніж на обережну лінію Євросоюзу. Мелоні фактично займалася «моральним переконуванням» Зеленського від імені Вашингтона.

Ситуація мала парадоксальний вигляд: Зеленський просив Мелоні спробувати пом’якшити позицію Трампа, а вона у відповідь переконувала його змиритися з реальністю.

Крім того, за інформацією журналістів, у команді Мелоні вважають, що позиції українського президента ослаблені через корупційні скандали в його уряді.

Список претензій від України

Зустріч не була «грою в одні ворота». Українська делегація також висловила свої претензії. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга передав італійським колегам «список покупок» — перелік того, чого Київ очікує від Рима, але досі не отримав:

активнішої позиції щодо розблокування російських активів у Бельгії;

купівлі американської зброї для передавання її Україні (в цьому беруть участь понад 15 країн ЄС, але не Італія);

використання коштів з європейської програми Safe на військову допомогу (Італія входить до четвірки країн, які відмовляються це робити).

Видання підсумовує, що переговори не пройшли гладко, і вперше між сторонами чітко проявилася дистанція. Мелоні намагається всидіти на двох стільцях: залишатися в європейському тренді підтримки Києва, але водночас не суперечити жорсткому курсу Трампа.

Нагадаємо, Україна активно працює над отриманням дієвих гарантій безпеки для забезпечення сталого закінчення війни. За словами Зеленського, ключова увага приділяється двосторонній угоді зі Сполученими Штатами Америки.