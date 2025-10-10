ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1103
Час на прочитання
1 хв

Італія пропонує "всесвітнє перемир'я": що відповіла Україна

Пастка «Олімпійського перемир’я»: Україна погоджується на пропозицію Італії, але пам’ятає Грузію та 2014-й.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Георгій Тихий

Георгій Тихий / © МЗС України

Україна підтримує пропозицію Італії щодо перемир’я з Росією на час проведення зимових Олімпійських ігор, які відбудуться у лютому 2026 року

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий на брифінгу 10 жовтня, «Інтерфакс-Україна».

Дипломат нагадав, що РФ нерідко починала війни під час «Олімпійського перемирʼя», зокрема розпочала вторгнення в Грузію та в Україну.

За словами речника, РФ обирає цей час не випадково, адже увага медіа тоді прикута до спортивних подій, а отже «на тлі цих подій можна вчиняти злочини».

Водночас Тихий наголосив, що «Україна готова до перемирʼя з РФ, не обовʼязково чекаючи Олімпіади».

«Ми готові вже зараз. Якщо РФ для цього потрібне „олімпійське перемирʼя“, то нехай буде „олімпійське перемирʼя“. Але ми наполягаємо на тому, щоб це відбулося раніше», — заявив дипломат.

Раніше віцепрем’єр і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні у заявив, що Італія закликає до перемир’я у всіх війнах на час зимових Олімпійських ігор, які пройдуть в лютому в Італії.

Нагадаємо, зимові Олімпійські ігри відбудуться з 6 по 26 лютого в італійських містах Мілан та Кортіна-д’Ампеццо.

Дата публікації
Кількість переглядів
1103
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie