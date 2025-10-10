Італія пропонує "всесвітнє перемир'я": що відповіла Україна

Георгій Тихий / © МЗС України

Україна підтримує пропозицію Італії щодо перемир’я з Росією на час проведення зимових Олімпійських ігор, які відбудуться у лютому 2026 року

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий на брифінгу 10 жовтня, «Інтерфакс-Україна».

Дипломат нагадав, що РФ нерідко починала війни під час «Олімпійського перемирʼя», зокрема розпочала вторгнення в Грузію та в Україну.

За словами речника, РФ обирає цей час не випадково, адже увага медіа тоді прикута до спортивних подій, а отже «на тлі цих подій можна вчиняти злочини».

Водночас Тихий наголосив, що «Україна готова до перемирʼя з РФ, не обовʼязково чекаючи Олімпіади».

«Ми готові вже зараз. Якщо РФ для цього потрібне „олімпійське перемирʼя“, то нехай буде „олімпійське перемирʼя“. Але ми наполягаємо на тому, щоб це відбулося раніше», — заявив дипломат.

Раніше віцепрем’єр і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні у заявив, що Італія закликає до перемир’я у всіх війнах на час зимових Олімпійських ігор, які пройдуть в лютому в Італії.

Нагадаємо, зимові Олімпійські ігри відбудуться з 6 по 26 лютого в італійських містах Мілан та Кортіна-д’Ампеццо.