Італія скасувала візит Таяні до США після заяви Трампа про Мелоні: що президент сказав

Дональд Трамп / © Associated Press

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Італія скасувала візит свого міністра закордонних справ Антоніо Таяні до США. Це стало відповіддю на образливі слова Дональда Трампа про італійську прем’єрку Джорджу Мелоні.

Про це повідомляє італійське видання La7.

Скандал між Італією та США — що трапилося

Конфлікт виник після телефонного інтерв’ю Дональда Трампа, в якому американський лідер прокоментував спільну фотосесію з Мелоні на саміті G7.

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«Вона благала мене сфотографуватися з нею. Вона так сильно хотіла фото зі мною. Я б не робив цього, але мені стало її шкода», — заявив Трамп.

У відповідь на це Джорджа Мелоні опублікувала відеозвернення в Instagram, де спростувала слова президента США.

«Я і Італія ніколи нікого не благаємо», — зазначила прем’єрка.

Вона також назвала заяви Трампа вигаданими та висловила жаль, що очільник США не виявляє аналогічної рішучості у протидії ворогам Заходу. Італійський політикум, зокрема опозиційні сили, виступив на підтримку прем’єр-міністерки.

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Лідер партії Azione Карло Календа назвав поведінку американського президента неприпустимою та охарактеризував Трампа як «комічного хулігана та серійного брехуна».

Саміт G7 — останні новини

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон розповів, як його американський колега Дональд Трамп змінив думку щодо України після приходу до влади.

Також після саміту G7 у Кремлі влаштували істерику через Трампа та Україну.

До того ж речник «фюрера» Дмитро Пєсков заявив, що нібито Зеленський не запрошував Путіна на зустріч на полях саміту G7. З його слів, «офіційних каналів для зв’язку між Москвою та Києвом немає».

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