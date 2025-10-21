Італія сигналізує готовність допомогти Україні купувати американську зброю — Bloomberg

Прапор Італії / © pixabay.com

Італія вперше дала сигнал, що готова приєднатися до механізму, через який союзники фінансують закупівлю американського озброєння для України, повідомляє Bloomberg.

Італія «неофіційно» дала зрозуміти союзникам, що розглядає можливість внеску у Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) — програму, яка дозволяє європейським країнам оплачувати закупівлю американських систем озброєння для України.

За даними джерел Bloomberg, сигнал пролунав під час зустрічі міністрів оборони НАТО минулого тижня. Раніше Рим утримувався від участі в такому форматі через власні канали постачання, однак нині готовий долучитися, щоб не залишатися осторонь спільних оборонних ініціатив союзників.

PURL був створений для координації запитів України щодо критично важливих озброєнь та пришвидшення процедур закупівель у США. Посилення участі Італії означатиме розширення європейського внеску у постачання зброї Києву в період, коли Вашингтон зосереджується на двосторонніх переговорах із Росією щодо можливих рамок майбутньої угоди про безпеку.

Офіційної заяви від уряду Італії поки що немає, але, за даними Bloomberg, внутрішні політичні консультації вже відбуваються.

