Італія і Франція закуплять для України 700 ракет для комплексу SAMP-T

Італія та Франція закуплять 700 зенітних ракет для комплексів протиповітряної оборони SAMP-T, які прибудуть до України.

У п'ятницю, 27 січня, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню відвідав Рим, де зустрівся з очільником Міноборони Італії Гвідо Крозетто. Наразі відомо, що колеги, зокрема, обговорили передавання Україні ЗРК SAMP-T.

Про це повідомляє французьке видання l’Opinion.

Міністри оборони двох країн також домовилися закупити для України 700 зенітних ракет Aster-30 на суму близько 2 млрд євро.

"Сьогодні в Римі ми узгодили спільний намір продовжувати підтримувати Україну, захищати Середземне море від нових загроз і збільшувати наші спільні виробничі потужності, зокрема у сфері протиповітряної оборони", - зазначив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Зазначимо, Італія вже надала Україні 5 пакетів допомоги у сфері оборони на суму близько 1 млрд євро. Готується шостий пакет, який включає системи ППО. У співпраці з Францією Італія завершує відправлення ракетного комплексу Samp-T.

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