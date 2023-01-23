Італія надасть Україні ракетний комплекс Samp-T та здійснить "деякі конфіденційні заходи"

Італійський віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ Антоніо Таяні заявив, що Італія підтримує всі можливі шляхи досягнення справедливого миру в Україні, а це означає незалежність і територіальну цілісність України.

Про це пише Corriere della Sera.

«Конфлікт має закінчитися якнайшвидше: але тоді для країн-союзників України має бути дуже ясно, що ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти цій нації в її боротьбі за незалежність», - сказав він.

Італія вже надала Україні 5 пакетів допомоги у сфері оборони на суму близько 1 млрд євро. Готується шостий пакет, який включає системи ППО. У співпраці з Францією Італія завершує відправлення ракетного комплексу Samp-T.

Також Антоніо Таяні додав про інші дії, які є конфіденційними.

Парламент країни проінформований про кожну ініціативу та про будь-яке майбутнє відправлення військової допомоги.

№Потреби в матеріально-технічному та військовому забезпеченні дедалі більше будуть ключовим фактором як для Києва, так і для Москви. Усі бачать глобальні наслідки конфлікту, особливо щодо продовольчої та енергетичної безпеки. Єдність цілей і максимальна співпраця з міжнародними партнерами важливі на цьому етапі, як ніколи», - додав віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ.

Нагадаємо, що раніше США та Італія обговорювали передавання Україні ППО SAMP-T, що може збивати крилаті ракети і літаки.

Зенітно-ракетний комплекс SAMP-T належить до класу "повітря-повітря". Дальність виявлення цілей становить 80 км. Цей ЗРК має мінімальний час реакції та високий темп стрільби. За десять секунд вона може випустити вісім ракет.

SAMP-T може захищати військові підрозділи чи об'єкти інфраструктури. За допомогою цієї установки можна знищувати літаки, а також збивати крилаті та протирадіолокаційні ракети.

До того ж Італія заявила про готовність виступити гарантом мирної угоди поміж Україною та Росією.

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