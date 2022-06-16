Італія підтримує вступ України до Європейського союзу - Драґі

Італія підтримує надання Україні статусу кандидатки на вступ до ЄС.

Також ця країна підтримає вступ України до Європейського союзу.

Про це 16 червня під час брифінгу в Києві сказав прем’єр-міністр Італії Маріо Драґі.

"Найголовніший меседж нашої зустрічі - це те, що Італія хоче бачити Україну в складі Європейського союзу. Італія однозначно підтримуватиме Україну в наданні її статусу кандидата та подальше набуття членства у ЄС. Україну очікує шлях глибоких реформ. На цьому шляху головними є європейські цінності, цінності свободи і незалежності. Ми не повинні ні гальмувати, ні робити крок назад. Ми повинні створити гармонію миру, свободи та європейських цінностей", - сказав Драґі.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що його держава, а також Німеччина, Італія та Румунія підтримують негайне надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

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