Італія виведе зі Словаччини свою систему ППО: Фіцо обурився

Італія надавала свою систему на рік.

Італія виведе зі Словаччини власну систему протиповітряної оборони. Її минулого року передали, аби замінити американську ППО Patriot.

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, повідомляє Aktuality.sk.

Очільник словацького уряду каже, що отримав від Риму повідомлення щодо виведення системи ППО, яку "вони позичили нам на рік, (вона) буде виведена зі Словаччини, тому що вона їм потрібна деінде".

Таке рішення італійського уряду обурило Фіцо. У цьому контексті політик задався запитанням, що захищатиме АЕС та інші стратегічні цілі в його країні.

"По-перше, попередня влада подарувала Україні справну масивну російську систему ППО С-300. Потім у нас тут деякий час були американські Patriot. Вони теж поїхали, а тепер і італійські поїдуть", - заявив він.

Зазначається, що в Словаччині 145 італійських солдатів із системою ППО SAMP/T Mamba діють на військовій базі Малацьки-Кучиня в межах передової присутності НАТО.

Як повідомлялося, прем'єр Польщі Тональд Туск звинуватив свого словацького колегу Роберта Фіцо у "проросійській риториці" щодо військової допомоги Україні. Приводом до цього стала заява Фіцо про те, що військова допомога для України "продовжила дворічну війну".

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