Італія закликала змінити правила голосування у ЄС після угорського вето

Голова МЗС Італії Антоніо Таяні закликав скасувати правило принципу одностайності при ухваленні рішень Євросоюзу після угорського вето на допомогу Україні.

Про це чиновник заявив після зустрічі зі своїм австрійським колегою Александером Шалленбергом у Відні, повідомляє Укрінформ.

Таяні заявив, що правило одностайності "блокує Європу".

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"Нам треба більше приймати рішень більшістю голосів. Якщо ви хочете більшої та сильнішої Європи, то одностайність має залишитися в минулому", - закликав Таяні.

Міністр заявив, що у Євросоюзі потрібно ввести правило кваліфікованої більшості, яке передбачає, що рішення мають бути підтримані щонайменше 55% країн-членів (15 з 27), які представляють 65% населення ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина заблокувала 18 мільярдів євро допомоги для України.

Крім того, ми раніше інформували, що у МЗС України відреагували на відмову Угорщини тренувати військових ЗСУ.

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