Італія зробила заяву щодо застосування її зброї по території Росії

У МЗС Італії заборонили Україні використовувати надану їй зброю для ударів за межами кордонів України.

Зброя, яку Італія надає українським Збройним силам в рамках військової допомоги, може використовуватися лише в межах кордонів України.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, пише ANSA.

"Усі військові засоби, які ми надсилаємо, призначені для використання лише на території України. Ми не передаємо засоби, які можуть бути використані за межами України", - сказав Таяні.

Він також прокоментував заяву президента Франції Еммануеля Макрона щодо відправлення військ НАТО в Україну.

"Рішення НАТО ухвалює НАТО, і ми є частиною Альянсу. Ми не воюємо з Росією і ми проти відправлення військ, які б воювали проти росіян", - зазначив глава МЗС Італії.

Нагадаємо, раніше міністерка закордонних справ Латвії заявила, що деякі західні країни дозволили Україні атакувати їхньою зброєю військові об'єкти на території Росії. Водночас вона наголосила, що міжнародне право дозволяє використовувати далекобійну зброю для ударів у відповідь по обʼєктах, з яких країна-нападник атакує іншу.

Читайте також: