Італійська енергокомпанія Eni зупиняє закупівлю нафти в Росії

Західні санкції вже відрізали Росію від міжнародної торгівлі та фінансових ринків.
Італійська енергетична група Eni призупинила закупівлю нафти в Росії після її вторгнення в Україну і уважно стежить за подіями щодо закупівлі газу.
Про це пише Reuters.
"Eni призупинила укладання нових контрактів, пов’язаних із закупівлею нафти та нафтопродуктів з Росії", – йдеться у коментарі компанії в середу.
Минулого тижня Eni також заявила, що продасть свою частку в газопроводі "Блакитний потік", який доставляє російський газ до Туреччини, і який є спільною власністю російської компанії "Газпром".
Італія, яка використовує газ для виробництва приблизно 40% електроенергії, імпортує понад 90% своїх потреб у газі, причому близько 40% припадає на імпорт з РФ.
Після вторгнення Росії в Україну Італія активізувала зусилля щодо забезпечення альтернативних джерел газу в таких країнах-виробниках, як Алжир, Катар та Азербайджан.
Нагадаємо, з ринку РФ вже пішли такі нафтогазові гіганти як Shell та BP.
8 березня президент США Джо Байден підписав указ про заборону імпорту газу та нафти з Росії.