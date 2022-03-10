Італійська енергокомпанія Eni зупиняє закупівлю нафти в Росії

Західні санкції вже відрізали Росію від міжнародної торгівлі та фінансових ринків.

Італійська енергетична група Eni призупинила закупівлю нафти в Росії після її вторгнення в Україну і уважно стежить за подіями щодо закупівлі газу.

Про це пише Reuters.

"Eni призупинила укладання нових контрактів, пов’язаних із закупівлею нафти та нафтопродуктів з Росії", – йдеться у коментарі компанії в середу.

Минулого тижня Eni також заявила, що продасть свою частку в газопроводі "Блакитний потік", який доставляє російський газ до Туреччини, і який є спільною власністю російської компанії "Газпром".

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Італія, яка використовує газ для виробництва приблизно 40% електроенергії, імпортує понад 90% своїх потреб у газі, причому близько 40% припадає на імпорт з РФ.

Після вторгнення Росії в Україну Італія активізувала зусилля щодо забезпечення альтернативних джерел газу в таких країнах-виробниках, як Алжир, Катар та Азербайджан.

Нагадаємо, з ринку РФ вже пішли такі нафтогазові гіганти як Shell та BP.

8 березня президент США Джо Байден підписав указ про заборону імпорту газу та нафти з Росії.