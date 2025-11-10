Італійський політик зробив татуювання на підтримку України (фото)

Карло Календа

Очільник італійської ліберальної партії «Дія» та сенатор Карло Календа зафіксував свою рішучу підтримку України. Так, він зробив татуювання з українським гербом.

Про це Календа написав у мережі X.

Відповідне фото посадовець оприлюднив у соцмережі.

«А тепер у нас це татуювання на все життя», — підписав фото Календа.

Також публікація посилена хештегом «Слава Україні!».

Раніше ексочільник МЗС України Дмитро Кулеба показав своє татуювання. Так, дипломат закарбував на руці цитату з вірша Тараса Шевченка «Доля»: «Ми не лукавили з тобою».

«Тарас Шевченко якось написав в одному зі своїх листів до друга: „Я в марті місяці їду за границю, а в Малоросію не поїду, цур їй, бо там, окрім плачу, нічого не почую“. Давайте не засмучувати Кобзаря, що ми за 180 років аніскільки не змінилися. Маємо оплакувати загиблих, чесно усвідомлювати силу ворога і власні вади, але ніколи не лукавити один з одним, вірити у кращу долю нашої прекрасної країни та людей і щодня працювати на неї. І ми самі, і ворог, і партнери мають чути, що нас не зламати», — наголосив Дмитро Кулеба.