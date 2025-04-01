Юрист пояснив, чи є підстави для скасування воєнного стану в Україні

Воєнний стан

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Для того, щоб в Україні був скасований воєнний стан, достатньо указу президента Володимира Зеленського, без додаткового рішення Верховної Ради.

Про це в етері Еспресо заявив юрист, експерт з конституційного права Центру політико-правових реформ Андрій Магера.

"У такому разі президент видає указ, але закон вимагає, щоб підставою для такого указу була відсутність причин, приводів чи обставин, які раніше спонукали до введення воєнного стану. Простіше кажучи, має зникнути небезпека державної незалежності України, порушення територіальної цілісності, загроза агресії чи припинення дії агресії. Усе це має припинитися", - повідомив він.

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Тобто президенту потрібно буде взяти на себе більшу відповідальність, видаючи відповідний указ, оскільки з нього виходитиме, що: "В Україні немає агресії і порушення територіальної цілісності".

"Чи правильно це, коли немає стійкого миру та безпеки? Ні. Тому що вибори, які відбуваються в умовах небезпеки для українських громадян, порушуватимуть один із ключових принципів виборчого права не лише в Україні, але й за кордоном. Це принцип вільних виборів. Коли неможливо буде ні сформувати політичну волю виборця, ні реалізувати її вільно. Тому виникне неминуче питання щодо визнання легітимності таких виборів як всередині України, так і за кордоном. Це питання є дуже важливим", - резюмував він.

Раніше повідомлялося, що українська влада не проводить підготовку до виборів, оскільки їхнє проведення неможливе в умовах воєнного стану.

Ми раніше інформували, що для організації виборів в Україні потрібно мінімум 6 місяців з моменту припинення воєнного стану.