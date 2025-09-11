ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
149
Час на прочитання
1 хв

Южаніна заявила про можливий конфлікт інтересів Гетманцева щодо грального ринку

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев цілком імовірно має конфлікт інтересів у питаннях регулювання грального бізнесу.

Южаніна заявила про можливий конфлікт інтересів Гетманцева щодо грального ринку

Про це в коментарі РБК-Україна заявила народний депутат від "Європейської солідарності" Ніна Южаніна.

Таку думку вона висловила за підсумками засідання тимчасової слідчої комісії Верховної ради.

"Очевидно, що голова податкового комітету не є нейтральним. Складається враження, що він відслідковує діяльність кожної компанії та надає перевагу одним, водночас намагаючись тиснути на інших", – сказала Южаніна.

За її словами, підхід Гетманцева створює ризики упередженого формування політики щодо азартних ігор.

"Мої пропозиції стосовно врегулювання податкових норм і впровадження системи онлайн-моніторингу він сприйняв агресивно, тоді як саме ці питання є ключовими для прозорості ринку", – наголосила депутат.

Южаніна зазначила, що відсутність державної системи онлайн-моніторингу робить галузь неконтрольованою, а норми Податкового кодексу залишаються застарілими й нечіткими.

Вона також підкреслила, що саме податковий комітет несе відповідальність за врегулювання цих питань.

"Якщо зміни не будуть внесені, держава не отримає більше доходів від цієї сфери, а легальний бізнес залишатиметься в умовах нерівної конкуренції з нелегальним", – резюмувала вона.

Дата публікації
Кількість переглядів
149
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie