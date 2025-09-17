Іванов заявив про паризьку нерухомість родини Гетманцева та закликав НАБУ перевірити походження коштів

Реклама

За інформацією Іванова, йдеться про квартиру площею 143 квадратні метри, яка нібито оформлена на французьку компанію LES HAUTS D'ESMERALDA. Журналіст посилається на витяг із французького бізнес-реєстру та зазначає, що в українській декларації політика вартість житла вказана близько 10 млн грн. Співвласницями фірми, за його інформацією, є мати депутата Олена Гетманцева та юристка юридичної компанії Jurimex Катерина Муравйова, яка працювала разом із Гетманцевим.

Іванов називає задекларовану ціну «явно заниженою», адже, за його словами, 143 квадратні метри у французькій столиці коштують значно дорожче. Він припускає, що вартість могла бути зменшена для заниження податків, і закликає французькі податкові органи перевірити цю оборудку.

Окремо журналіст наголошує, що навіть за задекларованою сумою купівля такого майна викликає запитання. «10 млн грн — це приблизно зарплата за 12 років роботи. Жодних офіційних заощаджень, які дозволили б купити квартиру в Парижі, у деклараціях немає», — зазначає він. Іванов припускає, що для оформлення майна використовувалися родичі та колеги як формальні власники.

У дописі також лунає різка критика політичної діяльності Гетманцева. Іванов називає його «головним ворогом українських підприємців», який нібито гальмує розвиток ринку своєю податковою політикою та планує у 2026 році «витиснути з платників податків ще 400 млрд грн». Він висловлює нерозуміння, чому українські антикорупційні органи досі не перевірили ці факти, і закликає НАБУ звернути увагу на оприлюднені документи.

Нагадаємо, за даними YouControl, у 2024 році в Україні припинили діяльність майже 210 тисяч фізичних осіб-підприємців — це найвищий показник за останні п’ять років. Раніше на адресу Гетманцева вже лунала критика через створення умов, які, на думку частини експертів та підприємців, сприяли згортанню малого бізнесу та перенесенню компаній за кордон.