Із дискримінацією сільських та селищних громад буде покінчено - Анатолій Урбанський

Сільські та селищні ради отримають можливість запозичувати кошти та надавати місцеві гарантії суб’єктам господарювання, йдеться в законопроєкті № 6472, зареєстрованому у Верховній Раді України.

Про це повідомляє сайт партії "ЗА МАЙБУТНЄ".

Як розповів співавтор законопроєкту, народний депутат (депутатська група "Партія "За майбутнє") Анатолій Урбанський, згідно з чинним законодавством, залучати запозичення можуть обласні, міські ради, а сільські та селищні позбавлені такого права. При цьому з 1469 територіальних громад в Україні 1059 — саме сільські та селищні. Отже, після ухвалення закону 72% громад отримають додаткові фінансові можливості для розвитку.

"Законопроєкт абсолютно точно відповідає меті й завданням реформи децентралізації. А особисто для мене це більшою мірою і питання відновлення справедливості. Згідно з Бюджетним кодексом, міські ради можуть здійснювати місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії, однак для сільських та селищних рад такої можливості не передбачено. Саме з цією несправедливістю та дискримінацією ми з колегами і пропонуємо покінчити, дозволивши сільським та селищним громадам використовувати ці інструменти і здійснювати ефективне управління на своїй території", — зазначає Анатолій Урбанський.

За його словами, запозичення дозволять сільським та селищним громадам вирішувати найболючіші питання, на вирішення яких сьогодні в них не вистачає коштів.

"У кожній громаді ситуація різна, відповідно різними будуть і пріоритети. Спільним є лише те, що ці проєкти будуть дороговартісними, і без наданих нашим законопроєктом інструментів реалізувати їх було б майже нереально. Мені здається, що найбільш поширеними практиками, скоріш за все, будуть заміна аварійних водонапірних мереж, проєкти у сфері поводження зі сміттям, а також інвестиційні проєкти, які можуть у короткостроковій перспективі призвести до серйозних змін у громаді, до економії ресурсів або ж отримання додаткового доходу для громади", — підкреслив Анатолій Урбанський.