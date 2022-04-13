Із Кремля посипалися перші погрози через затримання кума Путіна Медведчука

Медведчука затримали напередодні увечері.

Експрезидент Росії, а нині заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв відреагував на затримання кума Путіна Віктора Медведчука, пригрозивши українській владі.

Про це він написав у Telegram-каналі.

Медведєв обізвав "виродками" окремих представників української влади, які "хочуть вибити" свідчення з Віктора Медведчука, засудити його, а потім обміняти на полонених. Російський чиновник пригрозив їм, заявивши, що радить "уважно озиратися" і "міцно замикати двері".

"Окремі виродки, які називають себе "українською владою", повідомляють, що хочуть вибити свідчення з Віктора Медведчука, потім швидко і справедливо засудити його, а потім обміняти на полонених. Цим діячам варто уважно озиратися на всі боки і міцно замикати двері на ніч, щоб самим не опинитися в числі осіб, що обмінюються", - написав він.

До слова, увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання кума Путіна, нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Згодом Зеленський запропонував Росії обміняти Медведчука на полонених українців.

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