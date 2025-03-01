"Із Зеленським покінчено": Bloomberg припустив, що Трамп посилить тиск на Україну

Не виключено, пише видання, що стосунки між країнами погіршаться.

У адміністрації президента США Дональда Трампа можуть посилити тиск на Україну для укладення мирної угоди та уникатимуть прямих контактів із Володимиром Зеленським.

Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

"Із Зеленським покінчено", — сказав співрозмовник видання.

Один із радників адміністрації Трампа сказав, що "занадто багато було вкладено в спроби досягти угоди про припинення війни, щоб зараз від неї відмовитися".

Тим часом європейські чиновники наразі розмірковують, як реагувати, якщо Трамп таки спробує змусити Україну укласти мирну угоду, вигідну для Росії.

Зазначається, що вони все ще оговтуються від шоку, викликаного різкими попередженнями американських офіційних осіб про те, що США більше не можуть захищати країни, які були їхніми найближчими союзниками протягом семи десятиліть.

Нагадаємо, 28 лютого лідери України та США зустрілися в Білому домі, щоб підписати угоду про корисні копалини. Але зустріч закінчилася гучною суперечкою. Трамп заявив, що Зеленський не готовий до миру, після чого українській делегації довелося покинути Білий дім.

Після цього держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Зеленський має перепросити Трампа за інцидент. На думку Рубіо, Зеленський "перетворив переговори на фіаско".

Згодом стало відомо, що адміністрація Дональда Трампа може припинити всю військову підтримку України, включно з обміном розвідувальними даними і навчанням українських військових.

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