"Ізольований та недієздатний": Подоляк відреагував на заяви Путіна про єврейське походження Зеленського

Такі заяви російського президента означають, що він абсолютно недієздатний і з ним неможливо домовитися, каже Подоляк.

Заяви президента Росії Володимира Путіна про єврейське походження президента України Володимира Зеленського є "виправданням його внутрішньої неадекватності".

Про це радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк написав у Мережі.

"Людина, яка не користується телефоном чи комп’ютером, закликає подивитися, що "пишуть євреї в Інтернеті про президента Зеленського" як виправдання воєнних злочинів Росії в Україні", – йдеться в заяві Подоляка.

Він додав, що Путін, який свідомо віддає наказ атакувати ракетами чужу країну, влаштовувати масові вбивства, ґвалтувати, викрадати дітей, знищувати міста й села, "пропонує нове виправдання своїй внутрішній неадекватності".

Радник голови ОП також назвав заяву російського диктатора "черговою цинічною спробою використати історичну тему Голокосту як вітрину для виправдання сучасних російських нацистських практик їх послідовником-фашистом Ільїним".

"Хочу звернути увагу на інше. Це ще одне підтвердження того, що російський президент живе у своєму власному світі, штучній бульбашці, ізольованій від реальності. Це означає, що він абсолютно недієздатний і з ним неможливо домовитися. Путін не є раціональним актором, який вартий інвестицій у довгострокові партнерства: це має бути зрозуміло гравцям у всіх частинах світу", – наголосив Подоляк.

Він додав, що Близький Схід теж повинен позбутися ілюзій та нарешті усвідомити, що "фашизм реанімований у російській обгортці".

Нагадаємо, напередодні Путін заявив, що, "поставивши на чолі України етнічного єврея", "західні куратори" прикривають "антилюдську сутність сучасної української держави". Диктатор також стверджував, що "етнічний єврей прикриває героїзацію нацизму і прикриває тих, хто очолював свого часу Голокост в Україні". Путін закликав подивитися, що в Інтернеті говорять прості громадяни Ізраїлю.

Очільник Кремля також стверджував, нібито євреїв в Україні вбивали не німці, а "бандерівці".

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