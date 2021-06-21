Ізоляція Китаю: США не виключать сепарацію КНР, якщо країна відмовиться шукати джерело коронавірусу

Китай стоїть перед жорстким вибором.

Китай можуть ізолювати в міжнародній спільноті, якщо КНР не буде співпрацювати в дослідженні походження коронавірусу.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, — пише Fox News.

"Надання політичного і дипломатичного тиску на Китай є основною частиною зусиль, які ми вживаємо, щоб в кінцевому підсумку поставити Китай перед жорстким вибором: або вони надійдуть відповідально і дозволять слідчим виконати реальну роботу по з'ясуванню того, звідки це взялося, або вони зіткнуться з ізоляцією в міжнародному товаристві ", — зауважив Салліван.

Він додав, президент США Джо Байден зміг переконати лідерів G7 натиснути на Китай, щоб Пекін дозволив провести прозоре розслідування походження пандемії. За підсумками саміту "Великої сімки" було прийнято заяву, в якій говориться, що Китай повинен дозволити проведення розслідування на своїй території.

Раніше посольство Китаю в США заявила, що кампанія, покликана звинуватити Китай в тому, що він є основним джерелом поширення в світі коронавірусу, тільки посилить боротьбу з пандемією.

Також президент США Джо Байден наказав американським розвідслужбам "подвоїти зусилля" в розслідуванні походження пандемії COVID-19.

Американський лідер пояснив, що в останньому аналізі щодо походження COVID-19 розвідувальне товариство зосередилося навколо двох основних сценаріїв: витоку з лабораторії та зараження від тварини.

У США раніше заявляли про "підстави вважати", що китайські дослідники з Уханського інституту вірусології (WIV) заразилися коронавірусною інфекцією за кілька місяців до початку пандемії COVID-19.

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