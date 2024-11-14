Ізраїль активно вивчає український досвід боротьби з дронами — посол

Україна та Ізраїль зіткнулися із загрозою іранських безпілотників, які використовують відповідно Росія та ХАМАС.

Ізраїль активно переймає український досвід протидії іранським дронам та співпрацює з Україною в технологічній сфері.

Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський під час Київського єврейського форуму.

"Ізраїль має вивчати цей досвід, має користуватися цим досвідом, і ми це вже робимо, бо ми зараз теж зіткнулися з тією самою проблемою іранських дронів у нас в Ізраїлі", - наголосив Бродський під час виступу.

За словами посла, за час війни в Україні з'явилися нові технології, які Ізраїль ретельно вивчає для майбутнього використання. Водночас він підкреслив, що Україна завжди цікавилася ізраїльськими технологіями, які будуть корисними "і зараз, і після війни".

Щодо американської допомоги обом країнам, Бродський висловив впевненість, що вона триватиме й за президентства Трампа, оскільки нова адміністрація зосередиться на завершенні воєн.

"Це взагалі не питання. Зараз головне питання - не як продовжити допомогу, а як закінчити всі війни", - підкреслив дипломат.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив НАТО, що адміністрація Байдена посилить підтримку України за кілька місяців до повернення Дональда Трампа на посаду президента і намагатиметься зміцнити Альянс за цей час.

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