Ізраїль атакував Іран: як загострення на Близькому Сході вплине на війну в Україні

Удар по Тель-Авіві. / © Associated Press

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Ізраїль 13 червня потужно вдарив по Ірану. На тлі взаємних атак зросли ціни на нафту. Саме це може збільшити доходи РФ від продажу палива та покращити здатність Москви підтримувати військові зусилля проти України.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Після ударів Ізраїлю по Ірану ціни на ф'ючерси на сиру нафту марки Brent зросли на понад 5%, – до 74,47 долара за барель.

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“Доходи Росії від нафти й газу становили приблизно 30% від загальних федеральних доходів 2024-го. Це підкреслює значну роль доходів від нафти і газу у фінансуванні державних витрат країни-агресорки”, - наголошують американські фахівці.

Зазначається раніше в ISW оцінювали, що посилення економічних обмежень для Російської Федерації дедалі більше перешкоджає здатності підтримувати тривалі військові зусилля в Україні.

“Росія, можливо, зможе використовувати раптове зростання цін на нафту, щоб подолати економічні виклики та фінансувати затяжну війну проти України, якщо припустити, що ціна на нафту залишатиметься високою (наприклад, понад 60 доларів за барель)”, - наголошують аналітики.

Зауважимо, диктатор-президент Російської Федерації Володимир Путін висловлював стурбованість зниженням цін на нафту, адже це може призвести до дестабілізації економіки країни-агресорки.

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Нагадаємо, вночі 13 червня Ізраїль завдав удару по Ірану. Повідомлялося, що армія оборони країни розпочала скоординований превентивний авіаналіт по ядерній та військовій інфраструктурі Ірану, успішно завершивши перший етап операції.

Ізраїльська військова операція, яка розгорнулася проти ядерних об’єктів, ракетних баз, вчених та військових генералів Ірану, стала результатом восьми місяців інтенсивної таємної підготовки. Метою, за словами прем’єра Біньяміна Нетаньягу, є “усунення» ядерного та балістичного потенціалу Ірану”.

Пізно ввечері 13 червня Іран завдав удару по Ізраїлю, випустивши кілька хвиль ракет. Вибухи лунали в Тель-Авіві, Єрусалимі та інших містах. Через атаку загинули двоє людей, щонайменше 20 отримали поранення.

Дата публікації 21:47, 13.06.25 Кількість переглядів 291 Стовпи диму над Тель-Авівом після ракетного обстрілу — наслідки атаки Ірану на Ізраїль