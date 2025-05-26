Ізраїль, Корея, Грузія: експерт про найбільш ймовірний сценарій для України

Що буде після війни / © ТСН

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Днями аналітики Центру геополітики JPMorgan Chase заявили, що розглядають чотири найбільш імовірні сценарії подальшого розвитку подій в Україні: південнокорейський, ізраїльський, грузинський і білоруський.

Експерт з міжнародної безпеки фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко вважає, що найближчим до українських реалій виглядає ізраїльський сценарій розвитку війни. Про це він сказав в ефірі «Київ 24».

Експерт «розібрав» кожен із сценаріїв.

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Південна Корея

Жовтенко нагадав, що Південна Корея трималася на присутності американської ядерної зброї, що для України наразі неможливо.

«Вагомою частиною гарантій безпеки, що отримала Південна Корея — це американська ядерна зброя, що була розміщена на території Південної Кореї аж до середини 1990-х років. Навряд чи на території України буде розміщена французька чи британська ядерна зброя», — зазначив він.

Грузія

Дивним експерт називає грузинський сценарій. Він нагадує, що у 2008 році російська агресія була короткостроковою, і Москва швидко повернулася до політичного впливу над Тбілісі. В Україні ж війна надто затяжна і кривава, щоби цей сценарій був реалістичним.

«Росіяни в Грузії завершили свою агресію так би мовити достроково. Це дало їм змогу політично повернути Грузинську державу і якусь частину грузинського суспільства у свою власну орбіту. В Україні ж все зайшло занадто далеко. Реалізувати такий сценарій в Україні можливо якщо війна завершиться і пройде років 10. Бо занадто великий відбиток залишила ця війна в українському суспільстві. А по-друге, російська пропаганда занадто сильно розкрутила тему війни», — зауважує він.

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Ізраїль

Найбільш ймовірним Жовтенко називає саме ізраїльський сценарій, який включає:

Мінімум або взагалі відсутність іноземної військової присутності на території.

озброєння сучасними системами.

Ядерна парасолька Франції може частково замінити американську на котнитенті. І Україна може теж стати частиною цієї архітектури безпеки.

Про білоруський сценарій, який передбачає повний програш України, експерт не згадав.

Раніше історик Максим Майоров розповідав, як нескорена Ічкерія програла і чи загрожує чеченський сценарій Україні.

Український журналіст Віталій Портников також розповів, що на час Другої чеченської війни у простих чеченців рівень ненависті до росіян був ще більшим, ніж те, що відчувають зараз українці. Проте Москві все ж вдалося підкорити Чечню.

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