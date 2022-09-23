"Ізраїль не дав нам нічого, нуль": Зеленський засудив цю державу та "неоднозначну" позицію Китаю

Президент Володимир Зеленський дорікнув Ізраїлю за відсутність допомоги Україні, сказавши, що "приголомшений" цим. Глава держави також засудив "неоднозначну" позицію Китаю щодо війни в Україні.

Зеленський сказав, що Україна хотіла б отримати ППО від Ізраїлю.

Про це президент розповів в інтерв'ю Ouest-France.

"Я приголомшений. Я не розумію. Ізраїль не дав нам нічого, нуль... Я розумію, що вони повинні захищати свою землю, але я отримав інформацію про те, що Ізраїль експортує свою зброю в інші країни", – зауважив глава держави.

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Він також заявив про вплив Росії на Ізраїль. Водночас Зеленський сказав, що Ізраїль є незалежною державою, а громадянське суспільство країни все ж підтримує Україну.

"Чому б не дати нам протиповітряну оборону?" – поставив запитання український лідер.

Зеленський також розкритикував "неоднозначну" позицію Китаю щодо війни РФ проти України та дорікнув за відсутність допомоги.

"До масштабного вторгнення (РФ – ред.) між нашими країнами (Україною і Китаєм – ред.) існували канали зв'язку, у нас було багато економічного і торгового співробітництва. На цей момент у нас немає каналу зв'язку з Китаєм, і це ганьба. Я б хотів, щоб вони допомогли Україні", – сказав глава держави та відзначивв "неоднозначну" позицію КНР.

Нагадаємо, напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна йде не за планом Путіна та закликав членів Альянсу посилити підтримку України.

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