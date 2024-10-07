Ізраїль оголосив про створення закритої війської зони на кордоні з Ліваном

Операція Ізраїлю проти Лівану триває.
Після оцінки ситуації райони Манара, Їфтах і Малкія на півночі Ізраїлю були оголошені закритою військовою зоною.
Про це інформують ізраїльські військові у повідомленні у соцмережах.
Вхід на ці території заборонено.
Зауважимо, що це вже третя закрита військова зона, створена на північному кордоні Ізраїлю від початку наземної операції ЦАХАЛу в Лівані минулого тижня.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що ізраїльські військові завдали точного удару по терористам ХАМАС, які діяли в центрі командування та управління, вбудованому в комплекс, який раніше служив школою "Ібн Рушд" у район Дейр-ель-Балах.
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