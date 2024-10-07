Ізраїль оголосив про створення закритої війської зони на кордоні з Ліваном

Після оцінки ситуації райони Манара, Їфтах і Малкія на півночі Ізраїлю були оголошені закритою військовою зоною.

Про це інформують ізраїльські військові у повідомленні у соцмережах.

Вхід на ці території заборонено.

Зауважимо, що це вже третя закрита військова зона, створена на північному кордоні Ізраїлю від початку наземної операції ЦАХАЛу в Лівані минулого тижня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ізраїльські військові завдали точного удару по терористам ХАМАС, які діяли в центрі командування та управління, вбудованому в комплекс, який раніше служив школою "Ібн Рушд" у район Дейр-ель-Балах.

Читайте також: