ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
60
Час на прочитання
2 хв

Ізраїль оголосив догану послу України через критику регулярних розмов Нетаньягу з Путіним

У Єрусалимі заявили, що слова українського дипломата «неприйнятні» та порушують дипломатичний протокол.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук

Міністерство закордонних справ Ізраїлю викликало посла України Євгена Корнійчука для офіційної догани через його коментарі щодо заяв прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу про часті контакти з російським диктатором Путіним.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Українського дипломата запросили на зустріч 11 грудня до заступника генерального директора МЗС Ізраїлю з питань Євразії Юваля Фукса. У відомстві підкреслили, що це був виклик саме «для догани».

Причиною стало інтерв’ю Корнійчука виданню Ynet, у якому він розкритикував позицію ізраїльського прем’єра щодо стосунків із Москвою.

За даними ізраїльського МЗС, Фукс «чітко дав зрозуміти» українському послу, що його коментарі є «абсолютно неприйнятними» й нібито відхиляються від усталених дипломатичних норм. Представник МЗС також заявив, що Корнійчук ігнорує підтримку, яку Ізраїль нібито надає Україні з початку повномасштабної війни.

Скандал розгорівся після того, як під час дебатів у Кнесеті Нетаньягу почав вихвалятися своїми «особистими стосунками» з Путіним і заявив, що «регулярно» з ним спілкується для захисту «життєво важливих інтересів» Ізраїлю, зокрема на північному кордоні.

«Ми підтримуємо постійні контакти з іншою світовою потугою — Росією. Я регулярно спілкуюся з Путіним, і ці особисті стосунки, що тривають вже десятиліття, допомагають захищати життєво важливі інтереси Ізраїлю», — заявив Нетаньягу.

У відповідь у коментарі Ynet Корнійчук висловив подив такою риторикою, нагадавши, що Росія є союзником Ірану та активно підтримує терористичні угруповання ХАМАС і Хезболла, які атакують сам Ізраїль.

«Я тут не для того, щоб давати поради вашому прем’єр-міністру, але хочу нагадати вам, що Росія вже майже чотири роки веде жорстоку війну проти України. Вони вбивають жінок і дітей, вирізають мирних жителів і створюють серйозні гуманітарні та правові проблеми. Я був здивований заявами Нетаньягу, особливо після 7 жовтня. Треба стояти на правильній, моральній стороні історії», — сказав Корнійчук.

Він також нагадав про пряме постачання російської зброї ворогам Ізраїлю.

«Ваші військові показали мені зброю, вилучену у Хезболли, яка, безсумнівно, була вироблена в Росії. Якщо відносини такі хороші, чому російська зброя опиняється у Хезболли? З відкритих джерел відомо, що російські інструктори навчають і Хезболлу, і ХАМАС, а їхні агенти постійно їздять до Москви по підтримку», — наголосив він.

Раніше повідомлялося, що тисячі українців в Ізраїлі опинилися під загрозою депортації через те, що уряд зволікає з продовженням статусу захисту для біженців.

Ми раніше інформували, що прем’єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньягу покинув засідання кабінету міністрів, щоб телефоном поговорити з російським диктатором Путіним.

Дата публікації
Кількість переглядів
60
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie