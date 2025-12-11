Ізраїль оголосив догану послу України через критику регулярних розмов Нетаньягу з Путіним

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук

Реклама

Міністерство закордонних справ Ізраїлю викликало посла України Євгена Корнійчука для офіційної догани через його коментарі щодо заяв прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу про часті контакти з російським диктатором Путіним.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Українського дипломата запросили на зустріч 11 грудня до заступника генерального директора МЗС Ізраїлю з питань Євразії Юваля Фукса. У відомстві підкреслили, що це був виклик саме «для догани».

Реклама

Причиною стало інтерв’ю Корнійчука виданню Ynet, у якому він розкритикував позицію ізраїльського прем’єра щодо стосунків із Москвою.

За даними ізраїльського МЗС, Фукс «чітко дав зрозуміти» українському послу, що його коментарі є «абсолютно неприйнятними» й нібито відхиляються від усталених дипломатичних норм. Представник МЗС також заявив, що Корнійчук ігнорує підтримку, яку Ізраїль нібито надає Україні з початку повномасштабної війни.

Скандал розгорівся після того, як під час дебатів у Кнесеті Нетаньягу почав вихвалятися своїми «особистими стосунками» з Путіним і заявив, що «регулярно» з ним спілкується для захисту «життєво важливих інтересів» Ізраїлю, зокрема на північному кордоні.

«Ми підтримуємо постійні контакти з іншою світовою потугою — Росією. Я регулярно спілкуюся з Путіним, і ці особисті стосунки, що тривають вже десятиліття, допомагають захищати життєво важливі інтереси Ізраїлю», — заявив Нетаньягу.

Реклама

У відповідь у коментарі Ynet Корнійчук висловив подив такою риторикою, нагадавши, що Росія є союзником Ірану та активно підтримує терористичні угруповання ХАМАС і Хезболла, які атакують сам Ізраїль.

«Я тут не для того, щоб давати поради вашому прем’єр-міністру, але хочу нагадати вам, що Росія вже майже чотири роки веде жорстоку війну проти України. Вони вбивають жінок і дітей, вирізають мирних жителів і створюють серйозні гуманітарні та правові проблеми. Я був здивований заявами Нетаньягу, особливо після 7 жовтня. Треба стояти на правильній, моральній стороні історії», — сказав Корнійчук.

Він також нагадав про пряме постачання російської зброї ворогам Ізраїлю.

«Ваші військові показали мені зброю, вилучену у Хезболли, яка, безсумнівно, була вироблена в Росії. Якщо відносини такі хороші, чому російська зброя опиняється у Хезболли? З відкритих джерел відомо, що російські інструктори навчають і Хезболлу, і ХАМАС, а їхні агенти постійно їздять до Москви по підтримку», — наголосив він.

Реклама

Раніше повідомлялося, що тисячі українців в Ізраїлі опинилися під загрозою депортації через те, що уряд зволікає з продовженням статусу захисту для біженців.

Ми раніше інформували, що прем’єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньягу покинув засідання кабінету міністрів, щоб телефоном поговорити з російським диктатором Путіним.