Ізраїль переходить до нової фази у війні в Секторі Гази: менше військ і авіаударів, більше операцій елітних сил

Ізраїль заявив, що його військові починають переходити від широкомасштабної наземної та повітряної кампанії в секторі Газа до більш цілеспрямованої фази війни проти ХАМАС, і ізраїльські офіційні особи приватно сказали своїм американським колегам, що вони сподіваються, що перехід буде завершено до наприкінці січня, повідомили офіційні особи США.

Про це пише New York Times.

Розголошення Ізраїлем відбулося в той момент, коли в Ізраїлі очікували, що державний секретар Ентоні Дж. Блінкен тисне на офіційних осіб, щоб вони згорнули свою кампанію в Газі та запобігли поширенню війни в регіоні, особливо після ізраїльського удару минулого тижня, в результаті якого було вбито високопоставленого ХАМАС лідерів у Лівані, і, як заявила Хезболла, один із її командирів був убитий під час удару в країні.

Контрадмірал Даніель Хагарі, головний речник ізраїльських військових, заявив, що нова фаза кампанії залучає менше військ і авіаударів. Офіційні особи США заявили, що вони очікують, що перехід буде більше покладатися на хірургічні місії менших груп елітних ізраїльських сил, які рухатимуться в населені пункти в секторі Газа та виїжджатимуть з них, щоб знайти та вбити лідерів ХАМАС, врятувати заручників і зруйнувати тунелі.

"Війна змінила етап", — сказав адмірал Хагарі. "Але перехід відбудеться без урочистостей", - додав він, "мова не йде про драматичні оголошення.

Він сказав, що Ізраїль продовжуватиме скорочувати кількість військ у Газі, процес, який розпочався цього місяця. Він додав, що інтенсивність операцій на півночі Гази вже почала падати, оскільки військові переходять на проведення там разових рейдів замість того, щоб підтримувати широкомасштабні маневри.

Натомість Ізраїль тепер зосередиться на південних і центральних опорних пунктах ХАМАС, зокрема навколо Хан-Юніса та Дейр-ель-Балаха, сказав адмірал Хагарі, додавши, що він очікує, що до Гази надходитиме більше допомоги та наметів.

Американські офіційні особи кажуть, що, на їхню думку, кількість ізраїльських військ у північній частині Гази впала до менше половини з приблизно 50 000 солдатів, які були присутні ще минулого місяця під час розпалу кампанії. Чиновники говорили на умовах анонімності, щоб обговорити чутливе питання.

З усім тим, ізраїльські офіційні особи чітко пояснили офіційним особам США, що, хоча вони сподіваються завершити перехід до кінця місяця, терміни не визначені. Якщо ізраїльські сили зіткнуться з опором ХАМАС, більш жорстким, ніж очікувалося, або виявлять загрози, яких вони не передбачали, розмір і темпи виведення можуть сповільнитися, а інтенсивні авіаудари можуть продовжуватися, сказали вони.

Президент Байден рішуче підтримав війну Ізраїлю в Газі, під час якої ізраїльські військові, озброєні американською зброєю, вбили близько 23 000 палестинців, більшість з яких були цивільними, згідно з даними міністерства охорони здоров’я Гази.

Водночас Байден зазнав тиску на міжнародному рівні та з боку його власної адміністрації, щоб стримати кампанію Ізраїлю, розпочату після терористичних атак ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня, під час яких було вбито 1200 людей і 240 захоплено в заручники.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу раніше заявив, що військова кампанія Ізраїлю у Cекторі Гази триватиме ще багато місяців.

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