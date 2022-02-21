Ізраїль переносить своє посольство з Києва до Львова через загрозу вторгнення Росії

Ізраїль переносить своє посольство з Києва до Львова через загрозу вторгнення Росії

Раніше своїх дипломатів перевезли вже Нідерланди, Велика Британія та США.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю прийняло рішення перенести своє посольство з Києва до Львова через загрозу вторгнення Росії до України.

Про це МЗС Ізраїлю повідомило в Twitter.

"Після оцінки ситуації в МЗС Ізраїлю, а також обговорень з різними міжнародними структурами, міністр закордонних справ Яір Лапід прийняв рішення проінструктувати співробітників посольства Ізраїлю в Києві переїхати в консульські установи, відкриті в місті Львів на заході України", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше посольство Нідерландів в Україні тимчасово переїхало з Києва до Львова у зв’язку з загрозою ймовірного вторгнення Росії.

Інші західні країни, зокрема Велика Британія та США, раніше перевезли своїх дипломатів з Києва до Львова.

Раніше Франція та Польща закликали своїх громадян покинути Україну.

Читайте також: