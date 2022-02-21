Ізраїль переносить своє посольство з Києва до Львова через загрозу вторгнення Росії

Раніше своїх дипломатів перевезли вже Нідерланди, Велика Британія та США.
Міністерство закордонних справ Ізраїлю прийняло рішення перенести своє посольство з Києва до Львова через загрозу вторгнення Росії до України.
Про це МЗС Ізраїлю повідомило в Twitter.
"Після оцінки ситуації в МЗС Ізраїлю, а також обговорень з різними міжнародними структурами, міністр закордонних справ Яір Лапід прийняв рішення проінструктувати співробітників посольства Ізраїлю в Києві переїхати в консульські установи, відкриті в місті Львів на заході України", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше посольство Нідерландів в Україні тимчасово переїхало з Києва до Львова у зв’язку з загрозою ймовірного вторгнення Росії.
Інші західні країни, зокрема Велика Британія та США, раніше перевезли своїх дипломатів з Києва до Львова.
Раніше Франція та Польща закликали своїх громадян покинути Україну.
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