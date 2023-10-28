Ізраїль планує знищити ХАМАС: країна назвала ганебною резолюцію ООН про перемир'я та відкинула її

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію із закликом до негайного перемир'я в зоні палестино-ізраїльського конфлікту.
Проте Ізраїль відкинув резолюцію Генеральної Асамблеї ООН про негайне гуманітарне перемир'я в секторі Гази.
Про це міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив у сервісі мікроблогів Х.
"Ми категорично відкидаємо ганебний заклик Генеральної Асамблеї ООН до припинення вогню", - зауважив Коен.
Він додав, що Ізраїль має намір знищити ХАМАС так, як світ зробив із нацистами та ІДІЛ.
Зауважимо, що Генасамблея ООН 120 голосами ухвалила резолюцію про захист цивільних у війні ХАМАС проти Ізраїлю та необхідність гуманітарного перемир’я.
Проти резолюції виступили 14 країн, наприклад Ізраїль і США, 45 утрималися, в тому числі - Україна. Генасамблея також не підтримала пропозицію Канади, яка пропонувала засудити терористичні атаки ХАМАС і захоплення заручників.
Нагадаємо, що в ніч проти 28 жовтня Ізраїль здійснив черговий рейд територією Сектора Гази. Зокрема, рейд біля району Шуджаія на сході міста Газа був здійснений піхотою, бойовою інженерією та бронетанковими силами, а прикриття з повітря забезпечували безпілотники ВПС Ізраїлю та бойові вертольоти.
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