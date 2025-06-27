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Ізраїль пояснив, чому не ліквідували лідера Ірану Хаменеї під час конфлікту
Під час 12-денного загострення з Іраном Ізраїль не мав можливості ліквідувати Хаменеї.
Під час 12-денного загострення між Ізраїлем та Іраном у Тель-Авіва не було нагоди ліквідувати верховного лідера Ірану аятоллу Алі Хаменеї.
Про це повідомило видання CNN з посиланням на заяву міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац.
«Якби (Хаменеї, — Ред.) був у нашому полі зору, ми б його знищили», — заявив Кац.
Він уточнив, що під час операції «Висхідний лев» такої можливості не було, однак якби вона виникла, Ізраїль «знищив би його».
Нагадаємо, верховний лідер Ірану заявив, що «дав ляпаса Америці» та «розгромив» Ізраїль. Водночас Іран розкрив реальні наслідки атаки США на їхні ядерні об’єкти.