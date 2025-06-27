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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Ізраїль пояснив, чому не ліквідували лідера Ірану Хаменеї під час конфлікту

Під час 12-денного загострення з Іраном Ізраїль не мав можливості ліквідувати Хаменеї.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї / © Associated Press

Під час 12-денного загострення між Ізраїлем та Іраном у Тель-Авіва не було нагоди ліквідувати верховного лідера Ірану аятоллу Алі Хаменеї.

Про це повідомило видання CNN з посиланням на заяву міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац.

«Якби (Хаменеї, — Ред.) був у нашому полі зору, ми б його знищили», — заявив Кац.

Він уточнив, що під час операції «Висхідний лев» такої можливості не було, однак якби вона виникла, Ізраїль «знищив би його».

Нагадаємо, верховний лідер Ірану заявив, що «дав ляпаса Америці» та «розгромив» Ізраїль. Водночас Іран розкрив реальні наслідки атаки США на їхні ядерні об’єкти.

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