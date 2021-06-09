Ізраїль пояснив, чому обстріляли вежу з офісами ЗМІ в Секторі Гази

ХАМАС поки ніяк не прокоментувала слова Ізраїлю.

Ізраїль заявив, що будівля ЗМІ, зруйноване одним з його авіаударів під час конфлікту в Газі, використовувалося бойовиками ХАМАС для спроби глушити ізраїльську систему протиракетної оборони "Залізний купол".

Про це інформує BBC News.

У вежі Джала розташовувалися офіси Associated Press і Al Jazeera.

Інформаційне агентство AP заявило, що поки не бачить доказів, що підтверджують звинувачення Ізраїлю. У ХАМАС поки ніяк не прокоментували слова Ізраїлю.

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Раніше в армії оборони Ізраїлю заявляли, що в цій будівлі функціонував розвідувальний штаб руху ХАМАС, який використовує працюють там офіси ЗМІ та журналістів як прикриття.

Нагадаємо, що в ніч на 21 травня після 11 днів бойових дій почалося перемир'я між Ізраїлем і радикальним рухом ХАМАС, який контролює Сектор Гази. Зараз сторони дотримуються режиму припинення вогню.

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