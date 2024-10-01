Ізраїль розпочав військову операцію в Лівані: завдає масованих ударів по Бейруту

У Бейруті пролунало кілька сильних вибухів.

Винищувачі ізраїльських ВПС почали завдавати ударів по півдні ліванської столиці.

Про це заявили в ізраїльській армії.

У Бейруті пролунало кілька вибухів, над містом літають літаки Ізраїлю.

ЦАХАЛ зробив із північного кордону закриту військову зону та закликав жителів передмість Бейрута евакуюватися перед авіаударами по об'єктах "Хезболли".

На прикордонній території Лівану залучено п'ять бригад Армії оборони Ізраїлю.

Операція має назву "Північна стріла".

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