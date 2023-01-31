Ізраїль та США працюють разом, щоб Іран не отримав ядерної зброї - Нетаньягу

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу запевнив, що його країна разом зі Сполученими Штатами Америки зробить все, щоби Іран не зміг отримати ядерної зброї та засобів її доставлення.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з держсекретарем США в Єрусалимі, - пише Укрінформ.

«Наша політика та моя політика полягає в тому, щоби зробити все можливе, аби перешкодити Ірану придбати ядерну зброю та засоби її доставлення. Це залишається без змін. Але очевидно, той факт, що ми і США працюємо разом, також є важливим для цієї спільної мети»,- підкреслив очільник ізраїльського уряду.

Він окреслив як дуже хорошу дискусію з держсекретарем США Ентоні Блінкеном щодо формування спільної політики, аби запобігти небезпеці.

Нетаньягу наголосив, що світ став свідком варварства режиму в Тегерані, зокрема щодо власного народу, а також експорту агресії Іраном за межі своїх кордонів і регіону Близького Сходу. Тому, за його словами, існує спільний консенсус, що цей режим не повинен отримати ядерної зброї.

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Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомляли, що Ізраїль завдав удару по Ірану для стримування ядерних і військових амбіцій.

Нагадаємо, що жодна країна не взяла на себе відповідальність за вибухи в Ірані.

Зауважимо, що неспокійна ніч в Ірані розпочалася із повідомлень про вибух на виробництві боєприпасів Міноборони країни. За попередньою інформацією, на цьому підприємстві виробляють дрони.

Це поки що єдина підтверджена інформація від іранської влади. Атаку на підприємство влада назвала "невдалою",

Також ЗМІ заявляли про те, що Ізраїль розпочав спеціальну військову операцію проти Ірану. Але це повідомлення не підтвердилося.

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