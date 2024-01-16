У Давосі відбулась четверта зустріч радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики.

Ізраїль вперше взяв участь в обговоренні української формули миру на зустрічі радників із питань національної безпеки і зовнішньої політики країн 14 січня у Давосі.

Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

"Ізраїль вперше взяв участь в обговоренні "формули миру" Зеленського, яке відбулося на початку тижня. На четвертій зустрічі радників із національної безпеки у швейцарському Давосі Ізраїль представляв заступник голови Ради національної безпеки", – розповів Бродський.

Нагадаємо, Андрій Єрмак розповів про результати зустрічі радників з питань національної безпеки та зовнішньої політики в Давосі щодо імплементації Формули миру України.

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