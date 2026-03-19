Ізраїль йде шляхом Путіна: чим загрожує світу знищення енергосистеми Ірану

Бомбардування Ізраїлем газового родовища «Південний Парс» мають моторошні паралелі з російськими атаками на українську інфраструктуру, які міжнародна спільнота засудила як можливі воєнні злочини. Таку думку висловив редактор відділу міжнародної політики The Independent Сем Кайлі, наголосивши, що подібна стратегія лише завдає непотрібного болю населенню і не здатна змусити режим капітулювати.

Про це повідомляє Independent.

Позиція Дональда Трампа та загроза економіці

Навіть Дональд Трамп висловив розчарування щодо ударів уряду Беньяміна Нетаньягу по іранських енергооб’єктах. Політика непокоїть не гуманітарний аспект, а стрімке зростання цін на енергоносії: після атаки на «Південний Парс» та відповіді Ірану по катарському об’єкту Рас-Лаффан ціни на газ у Європі підскочили на 20%.

«Ізраїль, розгніваний тим, що сталося на Близькому Сході, жорстоко обрушився на великий об’єкт, відомий як газове родовище Південний Парс в Ірані. Постраждала відносно невелика його частина. Сполучені Штати нічого не знали про цю конкретну атаку… ІЗРАЇЛЬ БІЛЬШЕ НЕ ЗДІЙСНЮВАТИМЕ АТАКИ», — зазначив у своєму дописі на платформі Truth Social Трамп.

Водночас він попередив Тегеран:

«Я не хочу санкціонувати такий рівень насильства та руйнувань через довгострокові наслідки, які це матиме для майбутнього Ірану, але якщо катарський ЗПГ знову буде атаковано, я без вагань зроблю це».

Аналогія з діями Росії

Експерти вказують на ідентичність методів Ізраїлю та РФ. Наприклад, 5 грудня 2025 року Велика Британія та ще 42 країни офіційно заявили, що удари Росії по цивільній інфраструктурі можуть кваліфікуватися як воєнні злочини.

«Незаконні напади на цивільних осіб та цивільні об’єкти є порушенням міжнародного гуманітарного права, зокрема принципу розрізнення, закріпленого в Женевських конвенціях, і тому можуть вважатися воєнними злочинами», — зауважив представник Британії в ОБСЄ Ніл Голланд.

За оцінками Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), дестабілізація на Близькому Сході грає на руку лише Москві. Через зростання світових цін Росія може отримувати додатково від 8 до 16 мільярдів євро щорічних доходів. Це стає ще одним стимулом для європейських країн дистанціюватися від конфлікту, який вони схильні вважати незаконним за своїми методами ведення.

Війна в Ірані — останні новини

Нагадаємо, у середу, 18 березня, Іран заявив, що США та Ізраїль завдали удару по найбільшому газовому родовищу «Південний Парс» та пов’язаній з ним інфраструктурі. Це перша атака на видобувні об’єкти Ірану від початку війни.

Зі свого боку, Іран завдав ракетного удару по промисловому місту Рас-Лаффан у Катарі, де розташований найпотужніший у світі комплекс заводів з виробництва зрідженого природного газу (СПГ).

Також раніше Іран і Росія заявили про «приліт» на території атомної електростанції в іранському місті Бушер поблизу активного енергоблока.