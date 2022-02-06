Ізраїль заборонив країнам Балтії передавати свою зброю Україні - ЗМІ

Ізраїльська сторона попередила, що не дозволить передати Україні протитанковий ракетний комплекс Spike.

Міноборони Ізраїлю заявило Естонії, Латвії та Литві, що не надасть дозволу на передавання зброї ізраїльського виробництва Україні для захисту від агресії РФ.

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє Breaking Defense.

Зазначається, що до відповідного превентивного заходу ізраїльська сторона нібито вдалася у грудні минулого року.

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У виданні зауважують, що в Ізраїлі діють суворі правила для "кінцевих користувачів" щодо зброї, яка продається за кордоном. Вони юридично обмежують можливість країни-покупця відправляти обладнання третій стороні без дозволу початкового виробника.

"Превентивний крок Ізраїлю був викликаний вірою в те, що Україна спробує заволодіти протитанковою зброєю Spike, створеною на спільному підприємстві ізраїльських та німецьких компаній", - заявили у виданні.

Вказується, що Ізраїль зацікавлений у гарному каналі зв'язку з Кремлем, щоб "мати можливість діяти в Сирії, а також припинити постачання збройових систем іранського виробництва до "Хезболли" в Лівані".

Тим часом представник Міноборони Латвії заявив, що країна "не планує відправляти в Україну будь-яку зброю виробництва Ізраїлю", а в оборонному відомстві Литви зазначили, що під час переговорів з Ізраїлем "не порушували питання щодо передавання Україні зброї ізраїльського виробництва".

Раніше новий канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін продовжить стратегію минулої влади і не постачатиме зброю Україні. Очільниця МЗС Німеччини також не підтримала ідею постачання зброї Україні.

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