Ізраїль закликає США вступити у війну з Іраном для ліквідації ядерної програми

Прапор Ізраїля / © Getty Images

Реклама

За словами двох ізраїльських чиновників, Ізраїль протягом останніх 48 годин звертався до адміністрації Трампа з проханням приєднатися до війни з Іраном, щоб ліквідувати свою ядерну програму.

Про це пише Axios.

Ізраїлю бракує бомб для знищення бункерів та великих бомбардувальників, необхідних для знищення іранського об'єкта збагачення урану Фордо, який вбудований у гору та глибоко під землею. США мають обидва в межах досяжності польоту від Ірану.

Реклама

Але адміністрація Трампа поки що дистанціювалася від операції Ізраїлю та стверджувала, що було б незаконно для Ірану відповісти ударом по американських цілях.

Прямий напад на Іран, навіть якщо участь США обмежується бомбардуванням одного об'єкта, безпосередньо втягне США у війну.

Однак, якщо Фордо залишиться функціонувати після завершення операції, Ізраїль не досягне своєї мети ліквідувати ядерну програму Ірану.

Ізраїльський чиновник заявив виданню, що США можуть приєднатися до операції, і що президент Америки Дональд Трамп навіть припустив, що зробить це, якщо буде необхідно, у нещодавній розмові з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу.

Реклама

Водночас посадовець Білого дому заперечив це в п'ятницю. Другий американський чиновник підтвердив у суботу, що Ізраїль закликав адміністрацію Трампа приєднатися до війни, але сказав, що наразі адміністрація не розглядає це питання.

Високопоставлений чиновник Білого дому заявив Axios, що “що б не сталося сьогодні, цього неможливо запобігти”, маючи на увазі атаки Ізраїлю.

“Але ми маємо можливість домовитися про успішне мирне врегулювання цього конфлікту, якщо Іран цього бажає. Найшвидший спосіб для Ірану досягти миру — це відмовитися від своєї програми ядерної зброї”, — додав високопоставлений чиновник.

Ізраїльські чиновники порушували ідею участі США у знищенні Фордо з американськими колегами з початку операції Ізраїлю.

Реклама

Ізраїльське джерело заявило, що США розглядають це прохання, і наголосило, що Ізраїль сподівається на згоду Трампа.

Як ми писали раніше, за даними Fox News, Ізраїль 14 червня завдав удару по іранській газовій інфраструктурі поблизу Бандар-Аббаса. За словами ізраїльських чиновників, удар мав на меті надіслати сигнал чиновникам у Тегерані.