- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 233
- Час на прочитання
- 1 хв
Ізраїль запідозрив США у таємних переговорах з Іраном про припинення вогню — Axios
Ізраїльські посадовці запідозрили, що США могли вести секретні переговори з Іраном щодо можливого припинення вогню без участі Ізраїлю.
Ізраїльські чиновники підозрюють, що Сполучені Штати могли вести таємні переговори з Іраном щодо можливого припинення вогню.
Про це повідомляє Axios.
За даними видання, занепокоєння в Ізраїлі виникло через сигнали про контакти між Вашингтоном і Тегераном, які могли відбуватися паралельно з військовою ескалацією.
Ізраїльські посадовці побоюються, що такі переговори можуть призвести до домовленостей без повного врахування позиції Ізраїлю та його безпекових інтересів.
У матеріалі зазначається, що підозри з’явилися на тлі напружених консультацій між союзниками щодо подальших дій у конфлікті навколо Ірану.
Axios наголошує, що офіційного підтвердження таємних переговорів наразі немає, однак сама можливість таких контактів викликає занепокоєння серед ізраїльського керівництва.
Нагадаємо, що раніше Ізраїль дав жорстке попередження Ірану після ліквідації Хаменеї: що відомо
Ізраїль пригрозив знищувати наступників аятоли Хаменеї.