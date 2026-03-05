Ізраїль запідозрив США у таємних переговорах з Іраном про припинення вогню — Axios

Прапор Ізраїлю / © Associated Press

Ізраїльські чиновники підозрюють, що Сполучені Штати могли вести таємні переговори з Іраном щодо можливого припинення вогню.

Про це повідомляє Axios.

За даними видання, занепокоєння в Ізраїлі виникло через сигнали про контакти між Вашингтоном і Тегераном, які могли відбуватися паралельно з військовою ескалацією.

Ізраїльські посадовці побоюються, що такі переговори можуть призвести до домовленостей без повного врахування позиції Ізраїлю та його безпекових інтересів.

У матеріалі зазначається, що підозри з’явилися на тлі напружених консультацій між союзниками щодо подальших дій у конфлікті навколо Ірану.

Axios наголошує, що офіційного підтвердження таємних переговорів наразі немає, однак сама можливість таких контактів викликає занепокоєння серед ізраїльського керівництва.

Ізраїль пригрозив знищувати наступників аятоли Хаменеї.