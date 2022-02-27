Ізраїль запропонував Путіну посередництво у перемовинах з Україною

Ізраїль запропонував Путіну посередництво у перемовинах з Україною

Окупант розповів прем'єр-міністру Ізраїлю про війну в Україні.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет запропонував очільнику держави-агресорки Володимиру Путіну своє посередництво у перемовинах про мир в Україні.

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Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на пресслужбу Кремля.

Президент країни-окупанта ж розповів Нафталі Бенету про війну Росії проти України.

Деталі цієї розмови не розголошують.