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Ізраїль запропонував Путіну посередництво у перемовинах з Україною

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Ізраїль запропонував Путіну посередництво у перемовинах з Україною

EAdaily

Окупант розповів прем'єр-міністру Ізраїлю про війну в Україні.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет запропонував очільнику держави-агресорки Володимиру Путіну своє посередництво у перемовинах про мир в Україні. 

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на пресслужбу Кремля. 

Президент країни-окупанта ж розповів Нафталі Бенету про війну Росії проти України. 

Деталі цієї розмови не розголошують.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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