Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ізраїль завдав ударів безпілотниками по Сирії у відповідь на обстріли ракетами

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
318
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ізраїль завдав ударів безпілотниками по Сирії у відповідь на обстріли ракетами

Фото: Associated Press

Вночі 9 квітня у ізраїльських містах лунали сирени.

Про це ізраїльська армія повідомила у соціальних мережах.

Після попередніх повідомлень про сирени, які лунали на півночі Ізраїлю, три ракети були випущені з території Сирії в бік Ізраїлю, дві з них перетнули територію Ізраїлю, одна впала на відкритій місцевості, а друга була перехоплена системою «Залізний купол».

Тому ізраїльська артилерія наразі завдає ударів по району в Сирії, звідки були запущені ракети по території Ізраїлю. Удар було завдано у відповідь на ракетні обстріли території Ізраїлю.

Безпілотник завдають ударів по пускових установках у Сирії, з яких були запущені ракети на територію Ізраїлю.

Також раніше Ізраїль вночі обстріляв Ліван

Нагадаємо, що раніше у четвер, 6 квітня, коли в Ізраїлі святкують Песах (релігійне свято - ред.), з території Лівану були випущені десятки ракет по містах на півночі країни. Система протиповітряної оборони "Залізний купол" не впоралася з масштабною атакою, деякі ракети вибухнули і поранили людей.

Також в ніч проти 7 квітня армія з повітря атакувала Сектор Гази, з якого обстрілюють ізраїльські міста

До того ж Ізраїль заявив, що вся відповідальність за ескалацію конфлікту лежить повністю на терористичних угрупованнях

Читайте також:

Ізраїль підтримає формулу миру Зеленського: голова ізраїльського МЗС відвідав Київ

Ізраїль підтримає формулу миру Зеленського: голова ізраїльського МЗС відвідав Київ

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
318
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація