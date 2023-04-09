Ізраїль завдав ударів безпілотниками по Сирії у відповідь на обстріли ракетами

Про це ізраїльська армія повідомила у соціальних мережах.

Після попередніх повідомлень про сирени, які лунали на півночі Ізраїлю, три ракети були випущені з території Сирії в бік Ізраїлю, дві з них перетнули територію Ізраїлю, одна впала на відкритій місцевості, а друга була перехоплена системою «Залізний купол».

Тому ізраїльська артилерія наразі завдає ударів по району в Сирії, звідки були запущені ракети по території Ізраїлю. Удар було завдано у відповідь на ракетні обстріли території Ізраїлю.

Безпілотник завдають ударів по пускових установках у Сирії, з яких були запущені ракети на територію Ізраїлю.

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Також раніше Ізраїль вночі обстріляв Ліван.

Нагадаємо, що раніше у четвер, 6 квітня, коли в Ізраїлі святкують Песах (релігійне свято - ред.), з території Лівану були випущені десятки ракет по містах на півночі країни. Система протиповітряної оборони "Залізний купол" не впоралася з масштабною атакою, деякі ракети вибухнули і поранили людей.

Також в ніч проти 7 квітня армія з повітря атакувала Сектор Гази, з якого обстрілюють ізраїльські міста.

До того ж Ізраїль заявив, що вся відповідальність за ескалацію конфлікту лежить повністю на терористичних угрупованнях.

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