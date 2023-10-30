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Ізраїль завдав ударів по військовій інфраструктурі в Сирії

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Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Ізраїль завдав ударів по військовій інфраструктурі в Сирії

Ізраїль бомбардує Сирію / Фото: Getty Images

Ізраїльські війська в понеділок повідомили, що ізраїльські війська завдали ударів по військовій інфраструктурі на території Сирії після запусків в бік Ізраїлю з цієї країни.

Ізраїльські військові літаки регулярно бомбардують цілі в Сирії, де окуповані Ізраїлем Голанські висоти відокремлюють Ізраїль від бойовиків, приєднаних до Ірану.

Про це пише CNN. 

Президент Ірану заявив у неділю, що наступ Ізраїлю в Газі «перетнув червоні лінії», оскільки радник США з національної безпеки попередив про «підвищений ризик» переростання війни в ширший близькосхідний конфлікт.

Нагадаємо, минулого тижня бази США в Іраку та Сирії атакували безпілотники – понад 20 військових отримали поранення.

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Дата публікації
Перегляди
80
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