Ізраїль завдав ударів по військовій інфраструктурі в Сирії

Ізраїльські війська в понеділок повідомили, що ізраїльські війська завдали ударів по військовій інфраструктурі на території Сирії після запусків в бік Ізраїлю з цієї країни.

Ізраїльські військові літаки регулярно бомбардують цілі в Сирії, де окуповані Ізраїлем Голанські висоти відокремлюють Ізраїль від бойовиків, приєднаних до Ірану.

Про це пише CNN.

Президент Ірану заявив у неділю, що наступ Ізраїлю в Газі «перетнув червоні лінії», оскільки радник США з національної безпеки попередив про «підвищений ризик» переростання війни в ширший близькосхідний конфлікт.

Нагадаємо, минулого тижня бази США в Іраку та Сирії атакували безпілотники – понад 20 військових отримали поранення.

Читайте також: