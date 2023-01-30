Ізраїль завдав удару по Ірану для стримування ядерних і військових амбіцій - WSJ

Ізраїль завдав удару по Ірану на тлі міжнародного тиску для стримування Тегерана.
Ізраїль завдав удару безпілотником по оборонному комплексу в Ірані, оскільки США та Ізраїль шукають нові способи стримування ядерних і військових амбіцій Тегерана, за словами офіційних осіб США та людей, знайомих з операцією.
Про це пише The Wall Street Journal
Офіційні особи Ірану заявили, що протиповітряна оборона країни відбила спробу атаки трьох невеликих квадрокоптерів, націлених на завод боєприпасів у місті Ісфахан, поруч з об’єктом, що належить Іранському центру космічних досліджень, проти якого США ввели санкції за його робота над іранською програмою балістичних ракет.
Іран заявив, що його протиповітряна оборона збила один із безпілотників, а два інших вибухнули над складом, завдавши незначних пошкоджень даху.
Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахян назвав вибух боягузливим ударом.
«Такі дії не можуть вплинути на рішучість і намір наших експертів щодо мирного ядерного прогресу», – сказав він.
Тим часом ізраїльські військові відмовилися від коментарів.
Цей удар знаменує собою першу відому атаку, здійснену Ізраїлем під час функціонування нового ультраправого коаліційного уряду на чолі з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньяху, який санкціонував серію сміливих операцій в Ірані, коли востаннє обіймав цю посаду з 2009 по 2021 рік.
Останній удар Ізраїлю стався, коли ізраїльські та американські офіційні особи обговорюють нові способи боротьби з дестабілізаційними операціями Ірану, включаючи поглиблення його військової співпраці з Росією.
Директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс здійснив неоголошену поїздку до Ізраїлю минулого тижня, щоб обговорити питання Ірану та інші регіональні проблеми, повідомляють люди, знайомі з його візитом. Держсекретар Ентоні Блінкен планує прибути до Ізраїлю в понеділок, щоб продовжити переговори США та Ізраїлю щодо Ірану та інших регіональних питань.
Минулого тижня США та Ізраїль провели свої найбільші в історії спільні військові навчання за участю понад 7500 військовослужбовців з обох країн і спробували низку сценаріїв, щоб перевірити їх здатність знищувати системи протиповітряної оборони та дозаправляти реактивні літаки — обидва з яких можуть бути ключовими елементами великого військового удару по Ірану.
Ізраїльський генерал заявив минулого тижня The Wall Street Journal, що Ізраїль і США готуються до найгіршого.
Генерал Герці Галеві, начальник штабу Армії оборони Ізраїлю, сказав, що військові навчання надіслали «дуже чітке повідомлення Ірану: якщо Іран припуститься помилки, готуються наступальні можливості».
Зусилля президента Байдена відновити угоду про ядерне стримування з Іраном зайшли в глухий кут, але США ще не знайшли альтернативи. Нетаньяху підштовхував США до більш жорсткої позиції щодо Ірану.
Водночас США тиснуть на Ізраїль, щоб він більше допомагав Україні у війні з Росією, особливо зараз, коли Тегеран надає Москві сотні безпілотників, які використовуються для нападу на Україну. Ізраїль надіслати Україні пряму військову допомогу, яка, як попереджали політики, може поставити під загрозу відносини Ізраїлю з Москвою.
Росія та Ізраїль мали багаторічну домовленість, яка дозволила ізраїльським військовим літакам неодноразово завдавати ударів по іранських цілях у Сирії, де Москва забезпечує протиповітряну оборону президента Башара Асада. Ізраїль стурбований тим, що відкрита підтримка України може поставити під загрозу її здатність завдавати ударів по іранських цілях у Сирії.
Очікується, що новий уряд Нетаньяху не запропонує Україні пряму військову підтримку. Але очікується, що він продовжить завдавати таємні удари по ядерній та військовій програмі Ірану.
Нагадаємо, що вночі 29 січня в Ірані палав нафтопереробний завод.
А в соціальних мережах повідомляли про вибухи, бойову авіацію в небі, стрілянину тощо.
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