Ізраїль заявив, що вся відповідальність за ескалацію конфлікту лежить повністю на терористичних угрупованнях

Військовий кабінет Ізраїлю, засідання якого закінчилося нещодавно, ухвалив серію рішень про відповідь на ракетні обстріли з Гази та Лівану.

Усі рішення ґрунтуються на рекомендаціях представників Армії оборони Ізраїлю та Загальної служби безпеки.

Про це у соцмережах пише військовий експерт Ігаль Левін.

Ізраїль офіційно відповів представникам Єгипту, що вся відповідальність за ескалацію лежить повністю на терористичних угрупованнях.

ХАМАС публікує відео роботи своїх розрахунків ПЗРК ізраїльськими літаками сьогодні вночі.

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Ізраїль завжди жорстко відповідатиме всім своїм противникам, змушуючи їх платити високу ціну за агресивні дії щодо єврейської держави, заявив ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу за підсумками наради військово-політичного кабінету, що завершилася, за участю ключових міністрів.

Другу за ніч ракетну атаку здійснено з палестинського Сектору Газа за прилеглими до нього ізраїльськими населеними пунктами, повідомив телеканал Al Arabiya.

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