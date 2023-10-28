Ізраїль здійснює вилазки: війська і танки знаходяться всередині Сектора Гази - ЗМІ 

Ізраїльські військові 27 жовтня 2023 року здійснили вторгнення в Сектор Гази після того, як вони почали інтенсивний обстріл анклаву артилерією та ракетами, випущеними з військових літаків, повідомили ізраїльські військові чиновники.

Про це інформує New York Times

Напади відбулися рівно через три тижні після транскордонних рейдів ХАМАС, у результаті яких в Ізраїлі загинули 1400 людей, що спровокувало регіональну війну.

Про події важко дізнатися більше, оскільки мобільний зв’язок та Інтернет були перервані. Дві головні палестинські мережі мобільного зв'язку, Jawwal і Paltel, заявили, що їхні телефонні лінії та інтернет-послуги перестали працювати після нових ударів.

Майор Нір Дінар, військовий речник, сказав, що деякі ізраїльські війська перетнули кордон і воюють у Секторі Гази, але він відмовився сказати, чи було вторгнення початком повномасштабної наземної інтервенції, яким Ізраїль погрожував протягом тижнів.

Стало відомо, що протягом двох днів ізраїльські війська та танки здійснювали невеликі вилазки на Газу, не затримуючись.

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«Наші війська і танки знаходяться всередині Сектора Гази — вони стріляють і діють», — сказав майор Дінар. Він додав: «Але наші війська і танки вчора також були в Газі».

Другий військовий чиновник, контрадмірал Даніель Хагарі, повідомив журналістам раніше, що ізраїльські сухопутні сили «розширюють» свою діяльність у Секторі Гази, не надавши подробиць. Адмірал Хагарі також сказав, що військові літаки націлені на підземну «інфраструктуру терористів».

Коли Ізраїль посилив свій обстріл, Генеральна Асамблея ООН у Нью-Йорку переважною більшістю голосів проголосувала за необов’язкову резолюцію, яка закликає до негайного припинення вогню у війні. Резолюція була представлена групою арабських країн на чолі з Йорданією та співавторами понад 45 країн.

Водночас Ізраїль планує знищити ХАМАС: країна назвала ганебною резолюцію ООН про перемир'я та відкинула її.

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