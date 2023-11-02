Ізраїль знову звинувачують в атаці по табору для цивільних: щонайменше 80 осіб загинуло

За словами представника місцевої лікарні, в результаті ізраїльського авіаудару, який сколихнув табір біженців Гази Джабалія, загинули щонайменше 80 людей.

Доктор Атеф Аль Кахлут, директор індонезійської лікарні Гази, повідомив CNN, що щонайменше 80 тіл прибули до лікарні після удару та що інші викопуються з-під уламків.

За його словами, більшість жертв – жінки та діти, а ще сотні людей отримали поранення.

Раніше Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що вибух у районі Фаллуджа табору біженців Джабалія стався внаслідок авіаудару. У ньому сказано, що "терористи ХАМАС були ліквідовані в результаті удару"

Відео з місця вибуху показало катастрофічні пошкодження навколо глибокого кратера по сусідству. Видно, як люди риються серед завалів у пошуках тіл.

Ізраїльські військові також завдали авіаударів по Джабалії у районі поблизу Фаллуджі. Медики кажуть про сотні постраждалих.

Нагадаємо, під час просування до Сектора Гази, з якого бойовики ХАМАСу 7 жовтня здійснили свою терористичну атаку, бійці ізраїльської армії бачили тіла по-звірячому вбитих людей, серед яких – жінки й діти.

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