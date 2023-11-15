Ізраїльська армія розпочала операцію проти ХАМАСу довкола лікарні "Аль-Шифа"

На основі інформації розвідки та оперативної необхідності сили ЦАХАЛу ізраїльська армія проводить точну та цілеспрямовану операцію проти ХАМАСу у визначеному районі довкола лікарні "Аль-Шифа".

Про це інформують ізраїльські силовими у соціальних мережах.

ЦАХАЛ проводить наземну операцію в Газі, щоб перемогти ХАМАС і врятувати заручників.

«Ізраїль воює з ХАМАСом, а не з цивільним населенням у Газі», - наголошується у повідомленні.

Також сили ЦАХАЛу включають медичні команди та людей, які розмовляють арабською мовою, які пройшли спеціальну підготовку, щоб не завдати шкоди цивільним особам, яких ХАМАС використовує як живий щит.

«Останніми тижнями ЦАХАЛ неодноразово публічно попереджав, що продовження військового використання ХАМАС госпіталю "Аль-Шифа" ставить під загрозу його захищений статус згідно з міжнародним правом, і надав достатньо часу, щоб припинити це незаконне зловживання лікарнею. Вчора армія оборони Ізраїлю знову повідомила відповідним органам влади в Газі, що всі військові дії в госпіталі повинні бути припинені протягом 12 годин. На жаль, цього не сталося. ЦАХАЛ також сприяв широкомасштабній евакуації лікарні та підтримував регулярний діалог з керівництвом лікарні», - заявили в ізраїльській армії.

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Вони закликали всіх терористів ХАМАСу, які знаходяться в лікарні, здатися.

Додамо, що також вважається, що терористична організація ХАМАС розташувала свій командний центр під лікарнею "Аль-Шифа", який функціонує досі.

Нагадаємо, міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант заявив, що ХАМАС втратив контроль над Сектором Гази. Терористи тікають на південь.

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