Ізраїльська армія заявила, що знайшла тіла полонених після того, як змусила палестинців тікати з півночі Гази

На Західному березі річки Йордан і в Лівані посилюється насильство.

Війна Ізраїлю проти ХАМАС у секторі Газа триває сьомий день після початкової атаки терористів ХАМАС, що призвело до різанини понад 1200 людей і поранень 3192 на півдні Ізраїлю. Понад 130 ізраїльтян, у тому числі іноземців, перебувають у полоні ХАМАС в обложеному анклаві.

Про це пише місцеве видання Haaretz.

Щонайменше 1800 палестинців загинули в результаті авіаударів ізраїльської авіації по Газі з початку війни.

Палестинці втекли з північної частини сектора Газа та рушили на південь після того, як ізраїльська армія видала наказ про евакуацію понад 1 мільйона жителів цієї території, дозволивши армії здійснити своє очевидно перше наземне вторгнення з початку війни.

Під час вторгнення ЦАХАЛ заявив, що знайшов тіла ізраїльтян, які перебували в полоні ХАМАС, і "знищив інфраструктуру та загони терористів".

ХАМАС продовжував запускати ракети по території Ізраїлю протягом дня, причому одна ракета була перехоплена на півночі країни – найдальше від Гази – системою захисту «Праща Давида».

ХАМАС заявив, що запустив 150 ракет у бік південного міста Ашкелон у відповідь на переміщення Ізраїлю та обстріл цивільних осіб. Одна жінка отримала поранення середньої тяжкості в Реховоті, ракети також завдали матеріальних збитків будинкам в Ашкелоні та Сдероті

Насильство між ізраїльтянами та палестинцями також загострилося на Західному березі річки Йордан, де ізраїльські сили вбили 14 людей під час зіткнень у Палестинський день гніву, оголошений ХАМАС.

У селі Ат-Тувані поблизу Хеврону ізраїльський поселенець під час зіткнення впритул застрелив палестинця, важко поранивши його в присутності солдата ЦАХАЛ.

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Президент США Джо Байден поспілкувався з родинами 14 американців, взятих у заручники після терактів ХАМАС.

Уздовж кордону з Ліваном Ізраїль і "Хезболла" обмінювалися вогнем у спорадичних актах насильства, при цьому група ліванських бойовиків стріляла в бік ізраїльських військових постів, а ЦАХАЛ відповідав артилерійським вогнем. Загинув відеооператор Reuters, який працював на півдні Лівану, ще шестеро журналістів отримали поранення.

Зауважимо, один з лідерів ХАМАС Халед Машал закликав мусульман усього світу влаштувати погром євреям у п'ятницю, 13 жовтня. Ізраїль просить своїх громадян по всьому світу бути обережними, у багатьох країнах вживають заходів для охорони єврейських громад, установ та закладів.

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