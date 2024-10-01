Ізраїльські посадовці запевняють, що тривалої окупації Лівану не буде - CNN

Але вони не називають часові рамки.
Ізраїльські офіційні особи докладають зусиль, щоб охарактеризувати наземну операцію в південному Лівані як обмежену за масштабом, заявляючи, що там "не буде довгострокової окупації", але відмовляються вказати її тривалість.
Про це пише CNN.
Ізраїльські війська будуть зосереджені на усуненні "безпосередніх загроз" з ліванських сіл уздовж кордону, включаючи здатність Хезболли проникнути на північ Ізраїлю, наполягали ізраїльські офіційні особи.
Високопоставлений ізраїльський чиновник також заявив, що Ізраїль не планує залишатися в Лівані, сказав, що "жодної довгострокової окупації південного Лівану не буде".
Але офіційні особи відмовилися повідомити, як глибоко ізраїльські війська ввійдуть у країну або як довго очікується, що операція триватиме.
Нагадаємо, що Ізраїль розпочав військову операцію в Лівані: завдає масованих ударів по Бейруту.
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