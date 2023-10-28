Ізраїльські танки відкрили вогонь по території Сектора Гази - ЗМІ

Палестинці стверджують, що ізраїльські танки перестрілюються з бойовиками в Сектори Гази.

Про це інформує ізраїльське видання The Time of Israel із посиланням на палестинські джерела.

Наразі більше подробиць про ситуацію на Близькому Сході не повідомляється.

«Палестинці заявляють, що ізраїльські танки ведуть перестрілки з бойовиками у Газі»,- йдеться у повідомленні.

Heavily intensified lsraeli airstrikes hit Gaza Strip. pic.twitter.com/GvAJDuvDLB — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 27, 2023

Також видання Visegrád 24 повідомляє у соцмережі Х про те, що "тисячі ізраїльських солдатів увійшли до Гази". Наразі ця інформація не перевірена.

Нагадаємо, що Генасамблея ООН ухвалила резолюцію із закликом до негайного перемир'я в зоні палестино-ізраїльського конфлікту.

Проте Ізраїль відкинув резолюцію Генеральної Асамблеї ООН про негайне гуманітарне перемир'я в Секторі Гази.

Нагадаємо, що в ніч проти 28 жовтня Ізраїль здійснив черговий рейд територією Сектора Гази. Зокрема, рейд біля району Шуджаія на сході міста Газа був здійснений піхотою, бойовою інженерією та бронетанковими силами, а прикриття з повітря забезпечували безпілотники ВПС Ізраїлю та бойові вертольоти.

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