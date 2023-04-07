Ізраїльські винищувачі знищили три фабрики з виробництва зброї у Секторі Гази

Нещодавно винищувачі ізраїльської армії ЦАХАЛу вразили додаткові цілі, що належать терористичній організації ХАМАС, у Секторі Гази.

Про це повідомляє військова пресслужба.

Зокрема, знищено шахту до підземного комплексу, який використовується для виробництва зброї, три додаткові фабрики з виробництва зброї та терористичний тунель, що належать терористичній організації ХАМАС.

Цей удар завдає суттєвої шкоди спроможностям і перешкоджає подальшим можливостям придбання зброї терористичної організації ХАМАС у секторі Газа.

«Армія оборони Ізраїлю вважає терористичну організацію ХАМАС відповідальною за всю терористичну діяльність, що походить із Сектору Газа, і вона зіткнеться з наслідками порушень безпеки Ізраїлю», - йдеться у повідомленні.

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Також вночі Ізраїль вночі обстріляв Ліван.

Нагадаємо, що раніше у четвер, 6 квітня, коли в Ізраїлі святкують Песах (релігійне свято - ред.), з території Лівану були випущені десятки ракет по містах на півночі країни. Система протиповітряної оборони "Залізний купол" не впоралася з масштабною атакою, деякі ракети вибухнули і поранили людей.

Також в ніч проти 7 квітня армія з повітря атакувала Сектор Гази, з якого обстрілюють ізраїльські міста.

До того ж Ізраїль заявив, що вся відповідальність за ескалацію конфлікту лежить повністю на терористичних угрупованнях.

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